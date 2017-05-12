В самое ближайшее время состоится презентация клипа популярного исполнителя ABD Малика и заслуженной артистки Ройи, снятого режиссером Аббасом Салимбековым на песню «Gəlmədin», получившую второе дыхание.

«У группы «Dəyirman» был дует с Ройей на песню «Gəlmədin» 12-летней давности, написанную композитором Исой Меликовым. Совершенно недавно мы решили с ним вдвоем дать новое дыхание и возродить этот трек заново. Куплеты полностью изменились, как и аранжировка, сыгранная «живыми» инструментами, превращенная в музыкальное направление эмбиент, с элементами электроники. Узнав об этом, Ройа решила тоже поучаствовать в возрождении любимого трека, который мы перепели и переиграли заново.

Затем идея переросла в клип, было много споров по сценарию, обсуждений, как сделать так, чтобы всеми любимый трек получил вторую жизнь и в креативном нестандартном видео.

В итоге мы с командой решили забыть про автомобили, дорогие дома и пафос. Велосипед – вот, казалось, что нам нужно; мы решили с Роей кататься по всему городу на велосипеде, но выяснилось, что она не умеет на нем кататься. Выход из положения был найден. Какой - узнаете после премьеры видео, которое будет презентовано в самое ближайшее время», - отметил в своем интервью ABD Малик.

Ниже представлен фоторепортаж с первого съемочного дня клипа «Gəlmədin», режиссером которого является Аббас Салимбеков (Ronin Agency), а техническую поддержку проекту оказал Сеймур Сеидбейли (Seyidbeyli film).

Ф.В, Г.Р.