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Шоу-Бизнес

Spring mood: улицы Баку становятся ярче с помощью граффити - ВИДЕО 11.05.2017 10:36

Представляем читателям 1news.az видеоролики создания командой Urban Art Azerbaijan граффити на улицах азербайджанской столицы.

Сообщество Urban Art Azerbaijan было создано в 2010 году Юнисом Крыловым и объединило всех азербайджанских уличных художников, создающих граффити - изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.

На днях граффити, созданное одним из членов команды Urban Art Azerbaijan Азером Маммедли  на одной из улиц Бинагадинского района Баку, получившее название «Spring mood» (Весеннее настроение), вызвало восторг у азербайджанских пользователей социальных сетей.

Вдохновленный положительными отзывами автор продолжил серию «Spring mood», создав рядом с первой работой новое граффити.

«Благодарим всех вас за оказанную поддержку. Благодаря ей мы смогли исполнить следующий рисунок, недалеко от первой работы. Если так пойдет и дальше - обрисуем там все», - отмечается в сообщении на странице Urban Art Azerbaijan в Facebook.

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Граффити на улицах Баку – ФОТО

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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