11 мая в Киеве стартует второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», за эфиром которого жители Азербайджана смогут следить на телеканале ITV.

Свои конкурсные композиции во втором полуфинале представят исполнители из следующих 18 стран - Македонии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Румынии, Венгрии, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Сан-Марино, Литвы, Хорватии, Норвегии и Беларуси.

Трансляция первого евровидийного полуфинала стартует на канале ITV в 22:55.

Напомним, что по итогам первого полуфинала представительница Азербайджана певица Dihaj прошла в финал «Евровидения 2017» - также помимо Азербайджана по результатам голосования жюри и телезрителей в финал прошли Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

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Ф.В, Г.Р.