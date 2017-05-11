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Шоу-Бизнес

Фильм режиссера Теймура Гаджиева «Шанхай, Баку» презентован в сети – ВИДЕО 11.05.2017 19:17

В сети представлен короткометражный фильм азербайджанского режиссера Теймура Гаджиева «Шанхай, Баку», мировая премьера которого состоялась в марте 2016 года на европейском фестивале короткометражных фильмов в финском городе Тампере.

«Шанхай, Баку» - мой второй короткометражный фильм в качестве режиссера. На сегодняшний день он был показан на 18-и международных фестивалях, включая такие престижные площадки, как Tampere Film Festival (Финляндия), Milano Film Festival (Италия), Sarajevo Film Festival (Босния и Герцеговина), Curta Cinema (Бразилия), Huesca Film Festival (Испания), Uppsala Film Festival (Швеция)», - рассказал в интервью 1news.az режиссер Теймур Гаджиев.

«Şanxay, Bakı» — это жизненная, местами трогательная история жизни девушки Розы и ее близких, собранная из записей любительской камеры, видеорегистратора, смартфона и прочих гаджетов.

«Я попытался наглядно показать, что современная нам реальность фиксируется самыми неожиданными приборами - это может быть и мобильный телефон, и камера видеорегистратора, уличная камера наблюдения, камера свадебного оператора, а также домашнее видео. Теперь я вижу, что попытка рассказать целостную историю удалась», - отмечат Т.Гаджиев, подчеркивая о типе повествования фильма следующее: «Это желание постараться показать нечто новое, попробовать новый киноязык, или хотя бы нащупать свежий акцент в языке».

В главных ролях в фильме снялись такие известные азербайджанские актеры театра и кино, как Расим Джафар, Роза Ибадова и Гурбан Исмаилов.

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Теймур Гаджиев о своем новом фильме «Şanxay, Bakı», проблемах кинематографа и творческих планах

Ф.В, Г.Р.

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