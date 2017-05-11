Телеведущий Нуран Гусейнов сообщил на своих страницах в социальных сетях о старте новой программы.

Н.Гусейнов в скором времени вернется в телевизионный эфир с проектом под названием «Həyat», который будет транслироваться на канале ATV – точная дата и время эфира будут названы в самое ближайшее время.

Напомним, что телеведущий страдает лимфогранулематозом – злокачественным заболеванием лимфоидной ткани. На протяжении нескольких лет Н.Гусейнов борется с этой страшной болезнью, периодически проходя лечение в Германии.

Ф.В, Г.Р.