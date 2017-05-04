Сегодня состоялся релиз новой русскоязычной песни EMIN’а «В пробках» - загрузить трек уже можно в iTunes и других цифровых площадках.

В конце апреля EMIN уже успел снять клип, в съемках которого принял участие Григорий Лепс - раскрывать все задумки сюжета EMIN и Г.Лепс не стали, но известно, что по сценарию Григорий Викторович играет самого себя.

В этой совместной сцене двух исполнителей определенная задумка, о которой зрители догадаются сразу, просмотрев клип.

В самой же песне звучит фраза про Лепса, поэтому его присутствие в новом видео, безусловно, было предопределено - премьера клипа «В пробках» запланирована на сентябрь.

A post shared by eminofficial (@eminofficial) on May 10, 2017 at 1:39pm PDT

A post shared by eminofficial (@eminofficial) on May 4, 2017 at 1:26pm PDT

Ф.В, Г.Р.