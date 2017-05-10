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Шоу-Бизнес

Определены финалисты Юниор Лиги КВН – ФОТО 10.05.2017 13:04

В Баку состоялся полуфинал Юниор Лиги КВН - на пути к финалу команды разыграли путевки по итогам трех полуфинальных туров.

Итого в финале Юниор Лиги КВН будут играть 10 команд, в числе которых – «Сборная 23 школы», «Онлайн» (школа 227), «Сборная 134 школы», «Не по-детски» (город Махачкала ), «160 процентов смеха» (школа 160), «Баку Модерн» (Образовательный комплекс Баку Модерн), «Шехер ушаглары» (школа 18), «Сборная 6 школы» (школа 6), «Женская сборная» (школа 16) и «Спектр смеха» (школа 7).

В заключительном финале приняли участие 6 команд, две из которых – «Баку Модерн» и «Шехер ушаглары», набрав наивысшие баллы, прошли в финал.

В конце игры по решению руководителя Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашада Азизова в финал были добраны еще две команды: «Женская сборная» и «Сборная 6 школы». Также в результате рекомендаций редакторов Юниор Лиги КВН Рашад Азизов дал шанс еще одной команде – «Спектр смеха».

Заключительный финал «судили» музыкант, поэтесса, член Союза Писателей АР Захра Бадалбейли, соучредитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Илькин Мамедов, кинорежиссер, продюсер Али-Саттар Кулиев, актер команды «Сборная Баку» Самандар Рзаев и руководитель Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков.

Тема нынешнего сезона игр  - «Кино». Команды смогли реализовать на сцене свой творческий потенциал в двух конкурсах – «Приветствие» и «Фристайл».

Подводя итоги игры, Захра Бадалбейли призналась, что ее переполняет чувство радости за талантливую молодежь: «Все команды - большие молодцы!». Али-Саттар Кулиев посоветовал не расстраиваться тем командам, которые не попали в финал, заверив юных квнщиков в том, что у них все еще впереди.

Как всегда, подробный «разбор полетов» по каждой команде прозвучал из уст Самандара Рзаева, который назвал команду «Баку Модерн» «будущим азербайджанского КВН».

Итоги подвел руководитель Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков: «В который раз я убедился, что эти ребятки играют в КВН не ради победы, а ради своей Родины».

Отметим, что бессменным ведущим всех игр лиги является фронтмен команды КВН «Сборная Баку» Турал Гасанлы.

Азербайджанская Юниор Лига КВН выражает благодарность Министерству образования и лично министру Микаилу Джаббарову, Министерству молодежи спорта и лично министру Азаду Рагимову, а также председателю Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) Лейле Алиевой за всестороннюю поддержку КВН.

Ф.В, Г.Р. 

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