9 мая в одном из столичных домов торжеств состоялась свадьба азербайджанского дизайнера Зюмрюд Мирзалиевой, избранником которой стал турецкий актер и исполнитель Али Дерели.

З.Мирзалиева и А.Дерели познакомились около 3 лет назад в Турции, работая вместе на съемках – зародившаяся на съемках дружба переросла в любовь. Вслед за торжеством в Баку, в котором приняли участие близкие друзья невесты и звезды азербайджанского шоу-бизнеса, пара сыграет свадьбу и на родине жениха - в Измире - в середине лета.

В самое ближайшее время молодожены отправятся в медовый месяц, который проведут в ОАЭ.

Али Дерели – актер, певец и модель. Он снимался для турецких модных изданий и брендов, был задействован в сериалах «Arka sokaklar», «Kanıt», «Aşk-ı Memnu», а его дебютным синглом стал трек «Mum».

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Фидан Сулейманлы, Лала Гулиева