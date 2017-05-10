Южнокорейский рэпер PSY выложил на своем YouTube-канале два новых видеоклипа, каждый из которых собрал более миллиона просмотров за несколько часов.

В клипе под названием I LUV IT появляется японский исполнитель Пико Таро, чья песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая из всех, когда-либо присутствовавших в чарте Billboard.

Второе видео — ролик на песню под названием New Face.

Южнокорейский рэпер PSY известен своим хитом Gangnam Style. Клип на эту песню стал наиболее популярным видео на YouTube и первым, набравшим более двух миллиардов просмотров. PSY стал первым корейцем, получившим награду Billboard Music Awards.

РИА Новости