Летом 2013 года Сафура создала семью - выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, звезда «Евровидения-2010» ушла со сцены, переехав с супругом в Стамбул.

В 2014 году пара стала родителями – в семье родился сын Искандер, которому 9 мая исполнилось 3 года.

В день рождения сына С.Алиева разместила в Instagram трогательный снимок с именинником и поздравление, растрогавшие пользователей соцсети: «С днем рождения, мое счастье, моя радость, мое сокровище! Ты смысл всей нашей жизни. Твой смех, твой голос самое сладкое, что мы можем слышать в жизни. Ты моя музыка и мое вдохновение! Любим. Папа и Мама».

Отметим, что С.Алиева открыла для сына страницу в социальной сети Instagram – @iskandaraliyev, на которую уже подписано более 1500 человек.

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Ф.В, Г.Р.