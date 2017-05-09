Прошедшая в финал международного песенного конкурса «Евровидение 2017» представительница Азербайджана певица Dihaj приняла участие в пресс-конференции финалистов.

В ходе пресс-конференции Dihaj поблагодарила всех, кто голосовал за Азербайджан, подчеркнув, что довольна своим полуфинальным выступлением. «Большое спасибо всем за поддержку. Приветствую всех, кто экспериментирует с различными жанрами музыки», - заявила Dihaj.

A post shared by Dihaj (@dihajofficial) on May 9, 2017 at 2:41pm PDT

Отметим, что по результатам жеребьевки, прошедшей после пресс-конференции финалистов «Евровидения 2017», Dihaj выступит в первой части финального конкурсного шоу, которое состоится 13 мая – порядковый номер выступления представительницы Азербайджана в финале будет назван в самое ближайшее время.

​

На конкурсе Dihaj представила песню «Skeletons», написанную композитором Исой Меликовым на слова Сандры Бьорман, режиссером-постановщиком конкурсного номера является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде

Ф.В, Г.Р.