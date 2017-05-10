Как сообщает 1news.az со ссылкой на Газета.Ru, на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» произошла очередная армянская провокация.

Газета.Ru отмечает, что в момент показа профайла представительницы Азербайджана на «Евровидении 2017» певицы Dihaj диктор Первого армянского канала ни слова не сказал о выступающей, заявив в эфире следующее: «Сегодня в Армении отмечаются сразу три праздника — День победы, «День карабахской армии» и «День взятия Шуши».

После чего, не называя Азербайджан, армянский диктор сказал во время трансляции конкурса следующее: «А теперь выступает очередная страна с песней «Скелеты».

Отметим, что Dihaj с песней «Skeletons» прошла в финал «Евровидения 2017» - помимо Азербайджана, в финалисты пробились Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Отметим, что не в первый раз Армения устраивает провокации в отношении Азербайджана на «Евровидении» - к примеру, в прошлом году представительница Армении Ивета Мукучян и ее делегация размахивали перед камерами, осуществляющими трансляцию, флагом марионеточного режима Нагорного Карабаха, за что получили предупреждение от Европейского вещательного союза.

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Ф.В, Г.Р.