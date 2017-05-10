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Шоу-Бизнес

Рустам Керимов награжден на конкурсе «San-Remo Junior» - ФОТО 10.05.2017 18:50

Азербайджан впервые был представлен на международном вокальном конкурсе юных исполнителей в возрасте от 6 до 15 лет под названием San-Remo Junior, который стартовал 3 мая в итальянском городе Сан-Ремо.

Азербайджан на San-Remo Junior представлял Рустам Керимов, известный по своему участию в «Детском Евровидении 2013» - свою конкурсную песню «Can you feel the love tonight» (саундтрек мультфильма «Король лев») юный певец исполнил под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Сан-Ремо, выступление было тепло встречено гостями фестиваля.

В ходе фестиваля Р.Керимов был награжден специальным призом от оргкомитета конкурса, присуждаемым за высокий профессионализм и вокальную культуру.

Р.Керимов также является призером различных международных вокальных конкурсов, в число которых входят «Берлинская жемчужина 2015», «Aire Nuevo 2015» (Испания), «Thank you for the music -2016» (Швеция), участником первого детского фестиваля «Зима».

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Рустам Керимов выступил на фестивале San-Remo Junior - ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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