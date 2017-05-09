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Шоу-Бизнес

Самые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕО 10.05.2017 16:20

Всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки сделал очередную публикацию, посвященную Баку, в социальной сети Instragram, где за ним следят более 9.000.000 подписчиков.

В минувший уикенд Дж.Вакки посетил Баку будучи специальным гостем Бакинского шопинг фестиваля – находясь в столице Азербайджана, танцующий миллионер ознакомился с ее достопримечательностями, принял участие в шопинг-party, встретился с представителями азербайджанских СМИ и выступил с диджейской программой.

Самые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки собраны в нижеприведенном видеоролике, представленном им в Instagram и сопровожденным комментарием: «Наслаждайтесь жизнью, каждый день - первый из нашей следующей жизни».

 

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.

 

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