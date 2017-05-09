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Шоу-Бизнес

Сегодня состоится первый полуфинал «Евровидения-2017», в котором выступит Dihaj - ВИДЕО 09.05.2017 10:47

9 мая в Киеве будет дан старт международному песенному конкурсу «Евровидение-2017», за эфиром которого жители Азербайджана смогут следить на телеканале ITV.

Свои конкурсные композиции представят исполнители из 18 стран, борющиеся за право выступать в финале, который состоится 13 мая. В первом полуфинале выступят следующие страны - участники конкурса «Евровидение-2017» - Швеция, Грузия, Австралия, Албания, Бельгия, Финляндия, Азербайджан, Португалия, Греция, Молдова, Чехия, Кипр, Армения, Словения, Латвия, Исландия, Монтенегро и Польша.

Азербайджан на «Евровидении-2017» представляет певица Dihaj с песней «Sceletons», написанной композитором Исой Меликовым на слова Сандры Бьорман.

Трансляция первого евровидийного полуфинала стартует на канале ITV в 22:55.

Ф.В., Э.Т. 

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