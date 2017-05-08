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Шоу-Бизнес

Dihaj встретилась с соотечественниками в Киеве – ФОТО 08.05.2017 10:51

В здании посольства Азербайджанской Республики в украинской столице по инициативе Союза азербайджанской молодежи в Украине (САМУ) и при содействии посольства состоялась встреча дипломатического корпуса, представителей молодежи Украины с азербайджанской делегацией «Евровидения 2017» во главе с певицей DiHaj.

Встреча началась с возложения цветов к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и ознакомления певицы и гостей города с парком Гейдара Алиева в Киеве.

Продолжилась встреча на территории посольства Азербайджана, во время которой советник посольства Эльман Рустамов пожелал успехов в конкурсе и передал приветствие Диане Гаджиевой от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Азера Худиева, который на тот момент находился в командировке.

Глава САМУ Ильгама Аллахвердиева в приветствии выразила симпатию таланту Dihaj и заверила в поддержке на протяжении конкурса со стороны азербайджанской молодежи в Украине.

Dihaj поблагодарила за организацию встречи, рассказала что ей очень нравится Киев, высоко оценила подготовку Украины к конкурсу и поделилась тем, что чувствует уверенность представлять страну на «Евровидении», несмотря на большую ответственность, благодаря поддержке и любви поклонников, вере в себя и профессионализму команды.

Далее встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере на пикнике.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Владислав Пинчук

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