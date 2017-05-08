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Шоу-Бизнес

Dihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТО 08.05.2017 10:15

7 мая в Киеве прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017» - делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, являющейся самой длинной за историю этого конкурса – 265 метров.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» певица Dihaj появилась на красной дорожке в сопровождении своей команды.

Напомним, что Dihaj с песней «Sceletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман) выступит в первом полуфинале «Евровидения 2017» 9 мая под номером 8.

Ф.В, Г.Р.

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