7 мая в Киеве прошла торжественная церемония открытия «Евровидения-2017» - делегации 42 стран-участниц прошли по красной дорожке, являющейся самой длинной за историю этого конкурса – 265 метров.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» певица Dihaj появилась на красной дорожке в сопровождении своей команды.

Напомним, что Dihaj с песней «Sceletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман) выступит в первом полуфинале «Евровидения 2017» 9 мая под номером 8.

Ф.В, Г.Р.