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Шоу-Бизнес

Ники Минаж пообещала оплатить учёбу своим подписчикам в «Твиттере» 08.05.2017 08:00

Американская певица Ники Минаж пообещала заплатить $20 тысяч за обучение нескольких своих подписчиков в "Твиттере", имеющих хорошие оценки.

 

Один из поклонников звезды в шуточной форме спросил, сможет ли она оплатить его учёбу в колледже. Минаж ответила, что готова помочь парню и другим своим подписчикам в том случае, если они докажут, что учатся на "отлично".

Пользователи начали присылать документы, подтверждающие оценки, и рассказы о себе. В итоге певица согласилась оплатить расходы на обучение, питание и проживание в общежитии около двух десятков человек. Общая сумма трат составит более $20 тысяч.

 

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