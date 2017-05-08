Американская певица Ники Минаж пообещала заплатить $20 тысяч за обучение нескольких своих подписчиков в "Твиттере", имеющих хорошие оценки.

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Ok do u need help w/tuition or do u have a full scholarship? https://t.co/q7ewfdNzCs — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 мая 2017 г.

Один из поклонников звезды в шуточной форме спросил, сможет ли она оплатить его учёбу в колледже. Минаж ответила, что готова помочь парню и другим своим подписчикам в том случае, если они докажут, что учатся на "отлично".

Пользователи начали присылать документы, подтверждающие оценки, и рассказы о себе. В итоге певица согласилась оплатить расходы на обучение, питание и проживание в общежитии около двух десятков человек. Общая сумма трат составит более $20 тысяч.