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Шоу-Бизнес

Анастасия Стоцкая родила мужу-армянину второго ребенка – ФОТО 08.05.2017 17:15

Популярная российская певица Анастасия Стоцкая сообщила в социальной сети Instagram о том, что стала мамой во второй раз.

«7 мая в 15:18 аист принес нам нашу принцессу 53 см, 3370 кг», - пишет в комментарии к первой фотографии новорожденной дочери А.Стоцкая. Однако имени новорожденной исполнительница пока не раскрыла.

 

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Отметим, что певица замужем за бизнесменом-армянином по имени Сергей, который занимается ресторанным бизнесом – у пары растет пятилетний сын Александр. А.Стоцкая долгое время скрывала супруга-армянина от представителей СМИ и поклонников, показав его только в день четырехлетия сына.

Ф.В, Г.Р. 

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