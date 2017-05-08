Популярная российская певица Анастасия Стоцкая сообщила в социальной сети Instagram о том, что стала мамой во второй раз.

«7 мая в 15:18 аист принес нам нашу принцессу 53 см, 3370 кг», - пишет в комментарии к первой фотографии новорожденной дочери А.Стоцкая. Однако имени новорожденной исполнительница пока не раскрыла.

A post shared by Anastasia (@100tskaya) on May 7, 2017 at 11:29pm PDT

Отметим, что певица замужем за бизнесменом-армянином по имени Сергей, который занимается ресторанным бизнесом – у пары растет пятилетний сын Александр. А.Стоцкая долгое время скрывала супруга-армянина от представителей СМИ и поклонников, показав его только в день четырехлетия сына.

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Ф.В, Г.Р.