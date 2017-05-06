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Шоу-Бизнес

Ален Делон объявил о завершении карьеры 06.05.2017 16:52

Французский актер Ален Делон заявил, что осенью снимется в своем последнем фильме, который расскажет об истории любви, и окончательно завершит карьеру.

Легендарный киноактер, которому исполнился 81 год, не снимался в кино с 2008 года.

Ален Делон: «Это будет мой самый последний фильм, я как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не буду сниматься в лишнем фильме».

По словам Делона, он хотел бы сняться вместе с актрисой Софи Марсо, но у нее будет другой проект, поэтому на съемочной площадке в последней картине его партнером станет Жюльет Бинош.

Делон добавил, что фильм будет посвящен истории любви мужчины его возраста и 50-летней женщины. Режиссером фильма станет Патрис Леконт, передает РИА Новости.

С.К. 

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