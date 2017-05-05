В Киеве прошла официальная вторая репетиция представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» певицы Dihaj.
Режиссером-постановщиком конкурсного номера Dihaj является заслуженная артистка Азербайджана, хореограф Наиля Мамедзаде – отметим, что именно ею были поставлены интервальные акты «Евровидения - 2012» и церемония закрытия Европейских игр в 2015 году.
Dihaj выступит в первом полуфинале «Евровидения 2017» 9 мая под номером 8 – на конкурсе представительница Азербайджана представит песню «Sceletons» (музыка Исы Меликова, слова Сандры Бьорман).
«Мой конкурсный номер продуман и работает как часовой механизм», - отмечает Dihaj, общаясь с представителями европейских СМИ.
Первую репетицию конкурсного номера «Sceletons» можно просмотреть, пройдя по ссылке.
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Ф.В, Г.Р.
Фото: Thomas Hanses, Andres Putting