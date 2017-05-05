Участницей развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1», станет всемирно известная певица Мэрайя Кэри.

В третий, завершающий день развлекательной программы Гран-при Азербайджана «Формула-1», 25 июня на Приморском бульваре состоится концерт американской суперзвезды Мэрайи Кэри.

Напомним, что откроет развлекательную программу Гран-при Азербайджана «Формула-1» грандиозное шоу турецкой суперзвезды Таркана, которое состоится 23 июня, а 24 июня на Приморском бульваре выступят Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Мэрайя Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки - ее диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий. В 1998 году она была названа самым продаваемым исполнителем десятилетия, а в 2000-м – самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards.

Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, она является третьей по коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63 млн копий.

В 2008 году песня «Touch My Body» возглавила чарт Billboard Hot 100, что сделало Кэри единственным артистом в истории музыки, чьи песни 18 раз занимали первое место этого чарта.

Также она является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе 2015 года певица удостоилась именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.