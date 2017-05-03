Бахтияр Алиев, известный как BahhTee, выпустил сольный альбом «Сможешь ли ты?» спустя три с половиной года молчания.

Действительно, предыдущий лонгплэй артиста выходил в 2013 году, а заглавный сингл был записан с группой «Руки Вверх». Самую яркую песню нового альбома – модно звучащую композицию под названием «Вместе летать» - BahhTee решил записать без участия громких имен, зато вместе с молодыми артистами Hamm Ali и Navai, тоже азербайджанцами по происхождению.

Также в альбом вошла совместная композиция с популярной питерской группой «Марсель».

Напомним, что BahhTee является автором песни «Сбежим в Баку», которая в исполнении популярного исполнителя EMIN’а стала самым ярким хитом прошлого лета.

После выхода альбома на своей Инстаграм-странице Bahh Tee сообщил, что уже работает над новой песней, которая будет посвящена Азербайджану и Баку, и выйдет в мае.

Помимо хита для EMIN’а, Бахтияр является автором множества других хитов для целой плеяды российских артистов. Число подписчиков артиста давно перешло миллионную отметку, а счетчик просмотров на YouTube-канале – за 100 миллионов.

Один из самых популярных клипов артиста – «Неужели ты моя?» был снят в Баку режиссером Эмином Мурадовым и собрал в сумме более 10 миллионов просмотров.

«Мы показали красоты Баку 10 миллионам иностранцев, ведь по статистике только 2% этих просмотров пришли из Азербайджана», - говорил про это сам BahhTee.

Послушать альбом можно на стриминговых сервисах Яндекс.Музыка, AppleMusic, загрузить в iTunes, GooglePlay, а также в социальных сетях и YouTube-канале артиста.

Ф.В, Г.Р.