USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
Шоу-Бизнес

Автор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕО 03.05.2017 18:52

Бахтияр Алиев, известный как BahhTee, выпустил сольный альбом «Сможешь ли ты?» спустя три с половиной года молчания.

Действительно, предыдущий лонгплэй артиста выходил в 2013 году, а заглавный сингл был записан с группой «Руки Вверх». Самую яркую песню нового альбома – модно звучащую композицию под названием «Вместе летать» - BahhTee решил записать без участия громких имен, зато вместе с молодыми артистами Hamm Ali и Navai, тоже азербайджанцами по происхождению.

Также в альбом вошла совместная композиция с популярной питерской группой «Марсель».

Напомним, что BahhTee является автором песни «Сбежим в Баку», которая в исполнении популярного исполнителя EMIN’а стала самым ярким хитом прошлого лета.

После выхода альбома на своей Инстаграм-странице Bahh Tee сообщил, что уже работает над новой песней, которая будет посвящена Азербайджану и Баку, и выйдет в мае.

Помимо хита для EMIN’а, Бахтияр является автором множества других хитов для целой плеяды российских артистов. Число подписчиков артиста давно перешло миллионную отметку, а счетчик просмотров на YouTube-канале – за 100 миллионов.

Один из самых популярных клипов артиста – «Неужели ты моя?» был снят в Баку режиссером Эмином Мурадовым и собрал в сумме более 10 миллионов просмотров.

«Мы показали красоты Баку 10 миллионам иностранцев, ведь по статистике только 2% этих просмотров пришли из Азербайджана», - говорил про это сам BahhTee. 

Послушать альбом можно на стриминговых сервисах Яндекс.Музыка, AppleMusic, загрузить в iTunes, GooglePlay, а также в социальных сетях и YouTube-канале артиста.

Ф.В, Г.Р.

391количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОАктриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТОБакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?В центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТОСборная Азербайджана усилилась монгольскими дзюдоистками – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая19:39 Очищено от мин свыше 2,59 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО19:29 Путин объявил о снятии торговых ограничений между Россией и Турцией19:19 Доставленная в Азербайджан новая военная техника принята на вооружение – ФОТО – ВИДЕО19:05 Россия и Турция продолжат консультации по борьбе с терроризмом19:00 Останавливается вещание телеканала «Аль-Джазира» на турецком языке18:52 Автор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕО18:44 В Баку обсудили развитие экономического сотрудничества Азербайджана и ОАЭ – ФОТО18:36 Глава азербайджанской диаспоры Украины возмущен клеветой в его отношении в СМИ Азербайджана18:20 В Армении находится делегация Минобороны России18:12 В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев18:05 Дугин: Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира18:03 Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Мали - ФОТО17:57 Бразильский защитник попрощался с «Нефтчи» - ФОТО17:56 «Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕО17:48 В связи с Исламиадой полиция будет работать в усиленном режиме – МВД АР