Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» певица Dihaj стала гостьей празднования 21-летия евровидийного проекта Oikotimes.

Euroclub – место проведения всех конкурсных вечеринок – расположился в столице Украины в конгрессно-выставочном центре «Парковый».

Выступление Dihaj, судя по нижеприведенному ролику, было встречено поклонниками конкурса и аккредитованными на «Евровидение 2017» журналистами на ура.

Напомним, что Dihaj с песней «Sceletons» примет участие в первом полуфинале «Евровидения 2017», который состоится 9 мая – выступать певица будет под восьмым конкурсным номером.

Ф.В, Г.Р.