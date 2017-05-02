Изменена программа юбилейного гастрольного тура Валерия Меладзе – концерт в Баку состоится 5 мая

Все поклонники творчества последнего романтика российской эстрады Валерия Меладзе с нетерпением ожидают сольный концерт певца в рамках юбилейного тура - 5:0 в пользу последнего романтика.

Баку также включен в юбилейный тур Валерия Меладзе, который должен был выступить в столице Азербайджана с двухдневным концертом 4 и 5 мая во Дворце Гейдара Алиева.

Однако, к сожалению, в расписание гастрольного тура Валерия Меладзе вмешались форс-мажорные обстоятельства, а именно перенос даты съемок шоу «Голос. Дети-4», где певец участвует в роли наставника. В связи с этим внезапным обстоятельством Валерий Меладзе связался с организаторами концерта в Баку – компанией «AR-Production» и сообщил, что, к сожалению, сможет дать концерт только 5 мая.

Генеральный директор «AR-Production» Атеш Рзаев приносит свои извинения всем поклонникам, купившим билеты на 4 мая, и сообщает, что владельцы билетов на концерт 4 мая смогут обменять их на билет аналогичной стоимости на 5 мая или же беспрепятственно сдать билет и получить его полную стоимость в кассе Дворца Гейдара Алиева на проспекте Бюль-Бюля.

Отметим, что билеты можно приобрести во всех централизованных кассах города Баку, а также на сайте https://iticket.az/, пройдя по ссылке.

Телефон для справок: +994 77 600 00 60.

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