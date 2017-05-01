Монатик выступит на международном фестивале «Жара» в Баку - ФОТО – ВИДЕО

С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», участниками которого станут звезды российской эстрады и популярные азербайджанские исполнители.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на страницу фестиваля в социальной сети Instagram, к списку участников фестиваля прибавился один из самых популярных украинских исполнителей Монатик, славу которому принесли хиты «Тише», «Мокрая», «Выходной», «Кружит» и т.д.

A post shared by International Music Festival (@zharafest) on May 1, 2017 at 10:50am PDT

Напомним, что ранее свое участие в «Жаре 2017» подтвердили Алла Пугачева, София Ротару, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, группа «Серебро» и другие популярные исполнители – отметим, что список участников международного музыкального фестиваля будет пополняться и далее.

С именами уже утвержденных на фестиваль артистов можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.