Народная артистка Айгюн Кязимова сделала небольшой перерыв в подготовке к концерту, посвященному 30-летию творческой деятельности, который состоится осенью в Crystal Hall.

Вернувшаяся на днях из Москвы, где в рамках подготовки к юбилейному шоу А.Кязимова брала уроки вокала, певица решила сделать небольшой перерыв в преддверии концерта и отправилась на отдых в Хызы.

«Я восхищена красотой гор в Хызы», - отмечает народная артистка Айгюн Кязимова, делясь снимками с весенних каникул в социальной сети Instagram, где на страницу народной артистки подписано более 509.000 человек.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @aygun_kazimova