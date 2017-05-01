Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО

Известный российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили стал гостем программы Ивана Урганта «Смак», выходящей в эфир на Первом канале.

В ходе программы С.Павлиашвили с супругой Ириной приготовили грузинский обед из двух блюд: чахохбили из курицы и салат, рецепт которого певец придумал сам.

Также в эфире «Смака» Сосо Павлиашвили, говоря о своих кулинарных пристрастиях, заявил следующее: «Я обожаю азербайджанскую кухню!», подчеркнув, что также любит китайскую, тайскую, узбекскую, русскую и украинскую кухни.

Отметим, что в Москве у С.Павлиашвили есть собственный ресторан узбекской кухни.

Ф.В, Г.Р.