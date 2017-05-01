USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Шоу-Бизнес

Журналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО 01.05.2017 11:00

Готовящаяся к свадьбе одна из самых красивых звездных пар Турции Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен вновь в центре внимания турецких СМИ.

Ранее в турецких СМИ прошла информация о том, что бывший возлюбленный Ф.Эвджен - известный певец и актер Озджан Дениз впервые после расставания с актрисой начал активно следить за ней в социальной сети Instagram, периодически like’ая понравившиеся ему снимки и видеоролики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, журналисты, подкараулившие Б.Озчивита и Ф.Эвджен на выходе из ресторана, решили поинтересоваться у актера, как он относится к тому, что О.Дениз вновь, хоть и виртуально, появился в жизни его будущей супруги.

Вопрос разозлил актера, который в грубой форме заявил о том, что они с Фахрией устали и не будут отвечать на вопросы турецких СМИ – напомним, что свадьба Б.Озчивита и Ф.Эвджен состоится 29 июня в Стамбуле.

Отметим, что у О.Дениза и Ф.Эвджен были многолетние отношения, и дело шло к свадьбе, но в 2013 году пара заявила о разрыве, причиной которого стал роман О.Дениза с моделью Бусе Нарджи.

Озджан Дениз и Фахрия Эвджен

Ф.В, Г.Р. 

997количество просмотров
Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО
Журналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО
Хошгадам Мехтиева исполнила на шоу «Ты супер!» суперхит Аллы Пугачевой - ВИДЕО

На телеканале НТВ продолжается международный вокальный конкурс «Ты супер!», который дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе
Dihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕО
Оглашен состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2017»
Dihaj: «Мой евровидийный номер будет в корне отличаться от предыдущих выступлений Азербайджана» - ВИДЕО

30 апреля в Киеве состоится первая официальная репетиция Dihaj на конкурсной сцене «Евровидения 2017»
В сети презентован трогательный видеоролик со свадьбы Илькина Гасани – ВИДЕО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
«Бакинский марафон-2017» в фотографияхОпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОСамолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОДмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕОВ Баку возле Гыз галасы пьяная компания насмерть забила женщинуШахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал ГашимоваОглашен состав азербайджанского экспертного жюри конкурса «Евровидение 2017»Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая11:41 Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу11:38 На одном из проспектов Баку открыт новый пешеходный переход – ФОТО - ВИДЕО11:24 Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО11:19 «Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО11:11 ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми11:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти11:00 Журналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО10:50 Arabian Travel Market: Дубай раскрывает секреты успеха в развитии туризма - ФОТО10:48 Хошгадам Мехтиева исполнила на шоу «Ты супер!» суперхит Аллы Пугачевой - ВИДЕО10:40 В Баку возле Гыз галасы пьяная компания насмерть забила женщину10:31 В Баку жених и невеста застряли в лифте в день свадьбы - ВИДЕО10:25 Вице-президент «Сколково»: «России и Азербайджану нужно двигаться в сторону инноваций»10:25 NETTY2017: Регистрация продолжается10:17 На конференции по Шелковому пути в США рассмотрели стратегическую роль Азербайджана - ФОТО10:09 Официальный курс маната ко всем валютам на 1 мая