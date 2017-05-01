Журналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО

Готовящаяся к свадьбе одна из самых красивых звездных пар Турции Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен вновь в центре внимания турецких СМИ.

Ранее в турецких СМИ прошла информация о том, что бывший возлюбленный Ф.Эвджен - известный певец и актер Озджан Дениз впервые после расставания с актрисой начал активно следить за ней в социальной сети Instagram, периодически like’ая понравившиеся ему снимки и видеоролики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, журналисты, подкараулившие Б.Озчивита и Ф.Эвджен на выходе из ресторана, решили поинтересоваться у актера, как он относится к тому, что О.Дениз вновь, хоть и виртуально, появился в жизни его будущей супруги.

Вопрос разозлил актера, который в грубой форме заявил о том, что они с Фахрией устали и не будут отвечать на вопросы турецких СМИ – напомним, что свадьба Б.Озчивита и Ф.Эвджен состоится 29 июня в Стамбуле.

Отметим, что у О.Дениза и Ф.Эвджен были многолетние отношения, и дело шло к свадьбе, но в 2013 году пара заявила о разрыве, причиной которого стал роман О.Дениза с моделью Бусе Нарджи.

Озджан Дениз и Фахрия Эвджен

Ф.В, Г.Р.