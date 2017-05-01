Хошгадам Мехтиева исполнила на шоу «Ты супер!» суперхит Аллы Пугачевой - ВИДЕО

На телеканале НТВ продолжается международный вокальный конкурс «Ты супер!», который дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

12-летняя азербайджанка Хошгадам Мехтиева на очередном этапе шоу исполнила суперхит «Позови меня с собой» из репертуара примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, тепло встреченный жюри проекта.

Однако, несмотря на позитивные комментарии жюри, Х.Мехтиева не прошла далее и покинула шоу «Ты супер!» на четвертьфинальном этапе.

Отметим, на первом выступлении в проекте юную исполнительницу поддержал популярный певец EMIN.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.