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Шоу-Бизнес

Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО 01.05.2017 18:52

В сети презентован новый клип популярного азербайджанского исполнителя Замика Гусейнова, снятый на его хит «Unudaram».

Песня «Unudaram» написана композитором Эмином Керими на слова МС Мурада и стала хитом задолго до ее экранизации в анимационном формате, осуществленной 3D дизайнерами Фамилем Асадовым и Джавидом Абдурахмановым.

В работе над клипом, в котором Замик становится анимационным персонажем,  также принял участие художник Бахтияр Бен.

Рассказывая о сотрудничестве с командой, работавшей над клипом, Замик подчеркнул, что познакомился с ними в социальных сетях, где и получил предложение о съемках анимационного видео, на которое ответил согласием: «Работа над клипом велась месяц, и я остался доволен результатом, надеюсь, видео «Unudaram», придется по душе и моим поклонникам».

Ф.В, Г.Р.

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Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО
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