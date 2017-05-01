Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО

В сети презентован новый клип популярного азербайджанского исполнителя Замика Гусейнова, снятый на его хит «Unudaram».

Песня «Unudaram» написана композитором Эмином Керими на слова МС Мурада и стала хитом задолго до ее экранизации в анимационном формате, осуществленной 3D дизайнерами Фамилем Асадовым и Джавидом Абдурахмановым.

В работе над клипом, в котором Замик становится анимационным персонажем, также принял участие художник Бахтияр Бен.

Рассказывая о сотрудничестве с командой, работавшей над клипом, Замик подчеркнул, что познакомился с ними в социальных сетях, где и получил предложение о съемках анимационного видео, на которое ответил согласием: «Работа над клипом велась месяц, и я остался доволен результатом, надеюсь, видео «Unudaram», придется по душе и моим поклонникам».

Ф.В, Г.Р.