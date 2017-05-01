Звезда «Голоса» Илья Киреев совершил прогулку по Ичери шехер и поделился своими мыслями о жизни, творчестве, любви - ФОТО

Звезда 3-го сезона российского шоу «Голос» и московского андеграунда Илья Киреев в жизни такой же, каким можно представить его себе, посмотрев его выступления, послушав его музыку, изучив его блог в Instagram.

Он – именно тот случай, когда, как говорится, «картинка совпадает со звуком» - весь в творчестве ради творчества, полностью растворяется в том, что делает, а делает все так страстно и эмоционально, что сложно остаться равнодушным…

На этот раз Илья прилетел в Баку на праздник к друзьям. У него уже есть бакинский номер телефона, и, судя по тому, сколько ему звонили и писали, здесь у него немало друзей, и все куда-то звали и приглашали. Одним словом, Илья был нарасхват. Ичери шехер – одно из самых любимых мест артиста в столице Азербайджана; здесь, прогуливаясь по узким улочкам, он рассказал о своей любви к Баку и бакинцам, о своем творчестве и самом незабываемом дне своей жизни…

Уникальный, красивый, дружелюбный Баку давно уже стал для меня родным городом. Мне тут нравится все – и сам город, и его жители. Я всегда говорил, что город украшают не только здания и деревья, но и люди, которые в нем живут. И Баку стал родным и дорогим мне, прежде всего, благодаря людям – моим друзьям, которые меня встречают, которым я всегда рад. Они с такой любовью и теплотой рассказывают о своем городе, что не окунуться в него, в его атмосферу, остаться безучастным просто невозможно.

Впервые я оказался в Баку в 2010 году – это было еще до «Голоса» – и с тех пор многое тут увидел – бульвар, Старый город, знаю много азербайджанских слов – это уже седьмой мой приезд в Баку… Сейчас у меня тут есть друзья, один из них – владелец клуба Eleven Джамиль Гусейнов; благодаря нашей дружбе я открыл для себя этот удивительный город, и за это ему отдельное спасибо. У вас очень интересная национальная музыка, я часто был гостем на ваших свадьбах, слушал и даже танцевал под азербайджанские песни – они очень интересные, не всегда можно уловить все нюансы и порой задаешься вопросом, как вообще это делается…

Здесь я всегда чувствую искренность и доброжелательность, исходящие даже от незнакомых мне людей, хотя понимаю, что моя внешность для среднестатистического человека немножко странная…

Баку – это восточная сказка, город, где еще живы теплота единения и дружелюбие времен Советского Союза…

«Голос» был для меня… очень сильной встряской – и не только в хорошем смысле – я впервые вышел из зоны комфорта… «Голос» был борьбой со своими волнениями, в принципе, борьбой с самим собой… Я впервые оказался в такой нервной обстановке – «Первый канал», многомиллионная аудитория плюс «Голос» – это же конкурс, где ты должен показать, что умеешь. Для творческого человека самое тяжелое – когда тебя вгоняют в какие-то рамки, ведь самое лучшее создается, когда ты сидишь с друзьями у себя в студии, импровизируешь, что-то играешь себе – так рождаются потрясающие вещи… Когда нет всего этого, и ты должен делать все специально для чего-то – в таких случаях получаются казусы… Я считаю, что в «Голосе» сделал половину того, что мог бы, и если бы можно было вернуться назад, я бы все сделал с этими же песнями немного иначе – материал был близок мне, но где-то я справился со своими нервами, а где-то – нет, и мне до сих пор немного обидно…

Песня для меня – спутник. Как у планеты Земля есть спутник, так и у меня по жизни спутник – музыка, без которой я не представляю себе жизнь. А творчество для меня как воздух, без которого невозможно дышать… Если я ничего не создаю – я не живу…

Мой слушатель – человек думающий и с очень хорошим вкусом (смеется). А главное – хороший человек. Кстати, злые люди меня не слушают... В мой последний альбом «Поэтика» вошли девять композиций – многие удивились, почему так мало – как правило, не выпускают альбом, где меньше 12-ти песен, а я хотел меньше, да лучше… И если одна из этих девяти моих песен стала для кого-то маяком, для меня это уже большая победа…

Главное в творчестве – честность… И, конечно, талант. А в жизни – не предавать свою мечту, продолжать идти к ней, несмотря ни на что… Я мечтаю о том, чтоб мою музыку полюбило как можно больше слушателей – это сделает меня востребованным, я буду выступать с концертами… И дело не в том, что я стану больше зарабатывать, а в том, что буду стоять на сцене и петь…

Главное в человеке – доброта, на второе место я поставил бы чувство юмора… Это первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с людьми – человек без чувства юмора по-другому смотрит на мир. А когда собеседник обладает острым умом, с полуслова понимает тебя, ты с ним на одной волне – это совсем другое дело. Если речь идет о музыканте, то первое, на что обращаешь внимание – его помыслы, для чего он занимается музыкой: красуется, хочет себя показать, хочет заработать денег, удовлетворяет свое эго или делает все честно и не помпезно…

Меня вдохновляют путешествия, разные культуры… Когда я начал ездить на гастроли в разные страны, общаться с разными людьми, соприкоснулся с различными культурами и религиями, то обратил внимание, что мое творчество становится шире, обретает новые краски…

Комплимент или хвалебный отзыв – это мед и сгущенка для моей души… Мне нравится, когда меня хвалят (смеется)… А когда это делает интересный и умный человек – это вдвойне приятно… Отдельная группа – коллеги: когда то, что ты делаешь, вызывает отклик в душе какого-то музыканта – ощущения особые. А что касается критики… Если человек разбирается в том, что я делаю, мне будет интересно его послушать…

Я – одержимый творчеством человек: признаюсь, порой мои идеи и желания заводят меня в тупик – хочется создать нечто глобальное, но приходится обращать внимание на какие-то тенденции местного рынка и идти на некоторые компромиссы…

Часто задаю себе вопрос: «Да что я делаю не так?» Меня не покидает стремление стать успешнее, лучше, развиваться… Вечный поиск и творческие муки – это для меня. Хотя если ты все делаешь искренне, от души, так или иначе твой стиль постепенно будет оттачиваться, и ты даже не заметишь, как это произошло…

Самый счастливый день в моей жизни – когда я сделал предложение своей супруге… Произошло это в прошлом году в Таиланде при драматических обстоятельствах. Мы с ней были знакомы давно – встречались два года – и прежде чем отправиться в путешествие, я купил кольцо, решив, что во время отдыха сделаю ей предложение. И вот за два дня до возвращения в Москву я предложил ей поехать на ужин в ресторан, мы сели на мотоцикл, как вдруг начался страшный ливень с ураганом. Но меня это не остановило – на мотоцикле мы поднялись на гору – именно там находился ресторан: он был выстроен из бамбука, там играло регги, бармен был с дредами – незабываемая картина и атмосфера… Все это было как волшебство – море, электричество при молниях мигает, откуда-то прилетела и села на балкон птица… и под этот оркестр природы я сделал предложение. Там были другие посетители, туристы из Франции – они не смогли сдержать слезы радости и плакали вместе с нами…

Каждое утро я просыпаюсь для того, чтобы продолжать идти… И мне кажется, что я на пути к чему-то важному…

Сеймур Закаряев

Фото – Alex Fly