Конкурс «Евровидение» в Киеве стартует уже совсем скоро, но недавно в копилку скандалов, связанных с мероприятием, добавился еще один.

Кажется, со стороны все выглядит радужно: организаторы уверяют, что все работы успешно проведены, а билеты распроданы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Graziamagazine.ru.

Однако, как оказалось, более 2 тысяч человек приобрели несуществующие билеты на шоу. Дело в том, что продажа билетов началась до сдачи площадки для конкурса. По мере проведения строительных работ поменялся и план зала.

«Как известно, была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того как был выбран подрядчик и расставлены по залу камеры, обнаружилось, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые уже купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч», — поделился руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Организаторы конкурса предлагают обладателям фальшивых билетов либо обменять билеты, либо вернуть деньги.

Сеймур Закаряев, Э.Т.