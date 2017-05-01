41-летняя бразильянка Джованна Антонелли полюбилась российскому зрителю после роли красавицы Жади в сериале «Клон» (2001-2002).

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу так увлеклись ролями влюбленных в сериале «Клон», что перенесли роман и в реальную жизнь. В 2005 году красавица Джованна родила наследнику банкира сына Пьетро. Однако брак не задался из-за патологической ревности Мурилу, и уже через год после рождения сына пара развелась. Сейчас Антонелли живет с режиссером Леонардо Ногейра и воспитывает с ним семилетних близняшек Антонию и Софию.

Вот такой мы полюбили Джованну:

Мурилу Бенисиу и Джованна Антонелли в «Клоне»

А так она выглядит сейчас — похоже, Джованна все это время забывала стареть.

Она с удовольствием снимается для откровенных журнальных обложек...

...и выпускает собственную линию парфюмерии.

А недавно Джованна Антонелли озвучила героиню мультфильма «Босс-молокосос» в бразильской версии детской картины.

Цветущая и предприимчивая Антонелли практически не изменилась со времен «Клона». А вы смотрели этот сериал, впервые вышедший на экраны 16 лет назад?

С.К., Э.Т.