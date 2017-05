В 2017 году Азербайджан впервые будет представлен на международном вокальном конкурсе юных исполнителей в возрасте от 6 до 15 лет под названием San-Remo Junior, который стартует 3 мая в итальянском городе Сан-Ремо.

Представлять Азербайджана на San-Remo Junior будет Рустам Каримов, известный по своему участию в «Детском Евровидении 2013» - свою конкурсную песню «Can you feel the love tonight» юный певец исполнит под музыкальное сопровождение симфонического оркестра Сан-Ремо.

Р.Каримов также является призером различных международных вокальных конкурсов, в число которых входят «Берлинская жемчужина 2015», «Aire Nuevo 2015» (Испания), «Thank you for the music -2016» (Швеция); участник первого детского фестиваля «Зима».

Рустам Каримов уже вылетел в Сан-Ремо, где в скором времени приступит к репетициям конкурсного выступления.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.