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Шоу-Бизнес

Эльчин Азизов исполнил в эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале песню Муслима Магомаева – ВИДЕО 01.05.2017 14:35

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов стал музыкальным гостем финала весенней серии интеллектуальных телевизионных игр «Что? Где? Когда?».

Блестящим исполнением Э.Азизовым песни «Луч солнца золотого» из репертуара легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева завершился эфир финала весенней серии игр «Что? Где? Когда?» - как это было, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике.

Отметим, что в финале весенней серии победила команда Балаша Касумова, получившая право играть в зимней серии, где сможет бороться за право участвовать в главной игре сезона – финале года «Что? Где? Когда?».

Ф.В, Г.Р. 

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