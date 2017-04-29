Видеограф Фуад Исмайлов представил в Instagram ролик, снятый во время свадьбы известного азербайджанского телеведущего, актера и продюсера Илькина Гасани и его избранницы Айсель.
Свадьба Илькина и Айсель состоялась 25 апреля – на мероприятии присутствовали все самые яркие представители азербайджанского ТВ, кино и шоу-бизнеса.
Как прошла свадьба телеведущего читатели 1news.az видели в материале, посвященном торжественному мероприятию, а сегодня представляем для просмотра ролик, снятый во время приезда И.Гасани за невестой, растрогавший пользователей социальной сети Instagram.
Автор нижеприведенного ролика видеограф Фуад Исмайлов.
Читайте по теме:
Илькин Гасани поделился в сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТО
Феликс Вишневецкий