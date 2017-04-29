Видеограф Фуад Исмайлов представил в Instagram ролик, снятый во время свадьбы известного азербайджанского телеведущего, актера и продюсера Илькина Гасани и его избранницы Айсель.

Свадьба Илькина и Айсель состоялась 25 апреля – на мероприятии присутствовали все самые яркие представители азербайджанского ТВ, кино и шоу-бизнеса.

Как прошла свадьба телеведущего читатели 1news.az видели в материале, посвященном торжественному мероприятию, а сегодня представляем для просмотра ролик, снятый во время приезда И.Гасани за невестой, растрогавший пользователей социальной сети Instagram.

Автор нижеприведенного ролика видеограф Фуад Исмайлов.

Публикация от @fuadismayilov Апр 29 2017 в 11:03 PDT

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