Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv в состав азербайджанского экспертного жюри вошли следующие персоны:

- народная артистка Афаг Меликова

- народный артист Александр Шаровский

-народный артист Энвер Садыгов

- заслуженная артистка Севда Алекперзаде

- вокалист и музыкант Анар Гусейнли

Их голоса, как и голоса членов жюри всех стран-участниц «Евровидения 2017», будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель конкурса.

Ф.В.