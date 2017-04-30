Официальный сайт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал список имен экспертного жюри всех стран-участниц.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv в состав азербайджанского экспертного жюри вошли следующие персоны:
- народная артистка Афаг Меликова
- народный артист Александр Шаровский
-народный артист Энвер Садыгов
- заслуженная артистка Севда Алекперзаде
- вокалист и музыкант Анар Гусейнли
Их голоса, как и голоса членов жюри всех стран-участниц «Евровидения 2017», будут прибавлены к голосам телезрителей, и в результате их суммирования будет назван победитель конкурса.
Ф.В.