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Шоу-Бизнес

Бритни Спирс отдыхает на Малибу с молодым бойфрендом-мусульманином – ФОТО – ВИДЕО 28.04.2017 13:00

У 35-летней мировой поп-звезды Бритни Спирс роман с 22-летним фитнес-тренером и моделью Сэмом Асгари.

Пара не скрывает своих отношений и периодически делится совместными снимками и видео на своих страницах в социальных сетях – в данный момент Б.Спирс и С.Асгари отдыхают на Малибу.

Видеоролик, снятый с молодым возлюбленным в бассейне и представленный певицей в Instagram, уже набрал около 1.200.000 просмотров и множество комментариев подписчиков, отмечающих, что влюбленная Бритни Спирс выглядит отлично и находится в прекрасной физической форме.

Отметим, что С.Асгари - выходец из Ирана, живущий в США девять лет и работающий фитнес-тренером и моделью; с Б.Спирс он познакомился на съемках клипа «Slumber party», где он сыграл главную роль.

Ф.В, Г.Р.

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