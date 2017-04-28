Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mirror.co.uk, 27 апреля в Майами прошла ежегодная музыкальная премия Billboard Latin Music Awards, которая вручается популярным латиноамериканским артистам.

Главной звездой церемонии стала актриса и певица Дженнифер Лопес, которая произвела фурор, появившись в откровенных «голых» платьях, подчеркивающих достоинства ее фигуры и демонстрирующих миру, что в 47 суперзвезда выглядит отлично.

Отметим, что Джей Ло получила Billboard Latin Music Awards за выдающиеся достижения в карьере и активность в социальных сетях – на премии певица презентовала новый испаноязычный сингл «Mirate».

Ф.В, Г.Р.