С 27 по 30 июля в столице Азербайджана на побережье Каспийского моря пройдет международный музыкальный фестиваль «Жара-2017», участниками которого станут звезды российской эстрады и популярные азербайджанские исполнители.

Организаторами «Жары» являются популярный исполнитель EMIN, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и основатель Русского радио и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

К списку участников фестиваля прибавилась народная артистка СССР София Ротару.

«Юбилейный концерт потрясающей Софии Михайловны Ротару состоится 28 июля на фестивале «Жара», поют все звезды», - пишет EMIN в комментарии к нижеприведенной им в Instagram фотографии.

София Ротару - советская, украинская и российская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения. Народная артистка СССР (1988). Герой Украины (2002).

7 августа легендарной певице исполнится 70 лет.

Репертуар С.Ротару насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.