95-летняя австрийка Эрнестина Штолльберг стала новой Instagram-сенсацией.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ, звездой сети австрийка стала случайно – прогуливаясь по Вене, Э.Штолльберг заглянула в магазин одежды, владелец которого предложил ей сделать несколько снимков в модных образах, которые в корне изменили жизнь Эрнестины, ставшей, несмотря на возраст, моделью.

Стильные снимки 95-летней модели, сделанные на фоне белых штор, попали в мировые СМИ, и она стала новой Instagram-сенсацией – в данный момент на страницу Э.Штолльберг подписано более 15.000 человек.

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 26 2017 в 9:09 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 27 2017 в 3:51 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 26 2017 в 5:48 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 25 2017 в 6:41 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 22 2017 в 3:37 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 21 2017 в 5:45 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 19 2017 в 4:37 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 20 2017 в 5:56 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 17 2017 в 11:17 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 15 2017 в 5:53 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 13 2017 в 3:29 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 3 2017 в 11:05 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 30 2017 в 4:29 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 1 2017 в 2:58 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 27 2017 в 9:36 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 28 2017 в 5:49 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 29 2017 в 4:21 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 27 2017 в 7:34 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 24 2017 в 12:17 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 24 2017 в 6:29 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 23 2017 в 6:03 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 21 2017 в 7:27 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 21 2017 в 3:35 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 17 2017 в 4:04 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 16 2017 в 5:24 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 20 2017 в 6:39 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 11 2017 в 9:01 PST

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 13 2017 в 7:25 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Мар 8 2017 в 9:50 PST

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 6 2017 в 3:40 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 6 2017 в 10:54 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 11 2017 в 7:42 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 8 2017 в 4:14 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 7 2017 в 7:04 PDT

Публикация от PARK Ruthner & Strasser GmbH (@park_wien) Апр 12 2017 в 4:08 PDT

Ф.В, Г.Р.