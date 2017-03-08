95-летняя австрийка Эрнестина Штолльберг стала новой Instagram-сенсацией.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ, звездой сети австрийка стала случайно – прогуливаясь по Вене, Э.Штолльберг заглянула в магазин одежды, владелец которого предложил ей сделать несколько снимков в модных образах, которые в корне изменили жизнь Эрнестины, ставшей, несмотря на возраст, моделью.
Стильные снимки 95-летней модели, сделанные на фоне белых штор, попали в мировые СМИ, и она стала новой Instagram-сенсацией – в данный момент на страницу Э.Штолльберг подписано более 15.000 человек.
Ф.В, Г.Р.