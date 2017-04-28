По приезду из США в Турцию актер Толга Карел был задержан в стамбульском аэропорту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hurriyet.com.tr, бывший муж азербайджанской модели Гюнай Мусаевой - турецкий актер Толга Карел был задержан правоохранительными органами Турции при въезде в страну из США, где проживает с супругой Сарой Скотти.

Задержан актер был по причине того, что проигнорировал ранее посланную ему судебную повестку и не явился в суд для дачи показаний по делу о драке, в которой он был замешан.

Комментируя задержание турецким СМИ, Т.Карел отметил, что не видит в этом особой проблемы, а не появился в суде вовремя по причине отсутствия в стране и готов дать показания.

Прямо из аэропорта актер был доставлен в суд для дачи показаний.

Напомним, что Т.Карел и Г.Мусаева создали семью в 2011 году – пара стала родителями сына Джихангира в том же году, а в 2015 году звездный брак распался.

Ф.В, Г.Р.