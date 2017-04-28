Амаль находится на последних месяцах беременности, и подготовка к рождению близняшек идет полным ходом.

Звездная чета не только обустраивает свой особняк в Великобритании, делая его безопасным для малышей, но и выбрала больницу, где пройдут роды. Справедливости ради стоит отметить, что Клуни ничего не жалеет для беременной супруги и будущих близняшек: чтобы не беспокоить соседей, на время ремонта он их переселил в фешенебельный отель (за свой счет, конечно), а в больнице «Челси и Вестминстер» арендовал целое крыло, чтобы Амаль никто не беспокоил.

Несмотря на то, что сам госпиталь является одним из самых дорогих и лучших в обслуживании, Джорджа не устраивало то, что его любимая жена будет там рожать на общих условиях. Неделя аренды крыла в больнице обошлось Клуни почти в 600 тысяч долларов: на эти деньги Амаль целую неделю будет лежать совершенно одна, а персонал вокруг нее будет дежурить сутками напролет. Плюс актер нанял двух доул (около 30 тысяч каждой), массажиста и других специалистов, которые будут помогать Амаль при родах. На все это и другие «мелкие» расходы Клуни потратил около миллиона долларов, — не хило, правда?

Говорят, что Джордж очень ответственно подходит к отцовству. Актер спрашивает советов у друзей, которые уже воспитывают детей, и выполняет все прихоти беременной жены. Так, Клуни даже съехал из общей спальни, чтобы не мешать Амаль спать.

С.К., Э.Т.