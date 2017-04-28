Популярный когда-то певец Андрей Губин, который вынужден был завершить свою музыкальную карьеру из-за проблем со здоровьем, не так давно дал свое первое за долгое время интервью.

В эфире передачи «Ой, мамочки!» телеканала «Мир» 42-летний певец откровенно рассказал о проблемах с нервной системой, из-за которых ему и пришлось уйти из шоу-бизнеса. Губин признался, что его ситуация не совсем стандартная - у него по неизвестным причинам «плывет» вся левая половина лица, а на шее появляются странные полосы. И хотя врачи убеждают его, что все в порядке, смотреть на себя в зеркало артист спокойно не может. Кроме того, Губин чувствует, что в последнее время из-за этих проблем привлекает к себе слишком много внимания, от чего он нервничает еще больше, пишет StarHit.

Андрей признался, что вовсе не скрывается от общественности, просто не любит слишком много внимания. Напомним, что артист борется с заболеванием нервной системы, из-за чего и завершил музыкальную карьеру. Также из-за заболевания артист с трудом может смотреть на собственное отражение в зеркале.

«Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуйте в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе. Я постоянно чувствую к себе большее внимание, чем раньше. К сожалению. Это ужасно. Я примерно понимаю почему. Конечно, ходить с такой рожей… Ну болит лицо, ребята, ну сколько можно издеваться? Вы что творите? У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Да, лицо полного идиота. Но внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», – признался Губин.

С.К., Э.Т.