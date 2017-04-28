Азербайджанские танцоры успешно выступили на IV Международном фестивале хореографии имени Вахтанга Чабукиани в Грузии.

Крупномасштабный международный хореографический фестиваль-конкурс имени культового грузинского танцора, балетмейстера и хореографа Вахтанга Чабукиани проводится в Тбилиси вот уже четвертый год подряд, становясь самым настоящим праздником танца и танцоров.

Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и охраны памятников Грузии и уже стало традиционным явлением в культурной жизни страны - организатором фестиваля выступает Ассоциация педагогов-хореографов Грузии при поддержке мэрии Тбилиси.

Фестиваль носит характер как творческий, так и научно-образовательный, служит развитию хореографии, а также популяризации творчества Вахтанга Чабукиани и сохранению его наследия.

По словам организатора Натальи Дигмелашвили, профессора, председателя Ассоциации педагогов-хореографов Грузии, главной целью фестиваля является повышение уровня частных и государственных танцевальных школ и студий в Грузии и соседних странах, обмен творческим опытом между педагогами-хореографами, а также популяризация имени Вахтанга Чабукиани среди молодежи.

«Наш фестиваль-конкурс – единственный в Грузии исключительно хореографический и имеющий статус международного (причем с самого первого года) и единственный, который утвержден в ежегодном плане Министерства культуры Грузии», - отмечает Наталья Викторовна.

Профессиональные и самодеятельные коллективы, а также сольные исполнители из Грузии, Азербайджана, Турции, России и других стран соревновались в концертном зале Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили.

Азербайджан с большим успехом представляли такие танцевальные коллективы, как «Təbəssüm», детский театр-студия «Günay», а также сольные исполнители – Аслана Алиева, Фарид Абдуллаев, Ленай Сеидали-заде.

Победителей в трех номинациях - классический/неоклассический танец, современный танец/модерн, джаз-танец и национальный танец - выявило международное жюри.

Помимо дипломов лауреатов, памятных призов и сувениров от организаторов, на фестивале были учреждены специальные призы.

Так, детская театр-студия «Günay» была выделена за театральность, красочность постановок и детский репертуар.

Талантливые девочки танцевального коллектива «Təbəssüm» получили награду за верность традициям и фестивалю, исполнив танцы «баскалы» и «байрам».

Ученица Бакинской хореографической академии Аслана Алиева успешно выступила в двух номинациях, как в классической, так и в народной, исполнив вариацию из балета «Весталка» и лирический танец с бубном в постановке своего педагога народной артистки Азербайджана Розы Джалиловой. Также на сцене в этом году был продемонстрирован и другой танец-шедевр корифея – «Хумайун рянги».

Впервые за все существование фестиваля на сцене было исполнено аргентинское танго учениками школы танго в Баку «Tango On», основателем которой является Назрин Адигезал-заде. Дуэт был тепло встречен зрителями и увенчался успехом, будучи вне конкуренции.

В программе фестиваля запланированы и культурно-развлекательные мероприятия. Среди них — посещение мемориального Дома-музея Вахтанга Чабукиани, экскурсия по городу и итоговый круглый стол.

В рамках фестиваля для участников были организованы мастер-классы по классическому танцу, который провела Е.В.Перлина, глава отдела классического танца Московского государственного университета культуры, доцент и кандидат педагогических наук, и грузинскому народному танцу, который провел ассоциированный профессор Тбилисского театрального университета имени Шота Руставели Нугзар Джикури.

Ф.В, Г.Р.