«Вторая Эми Уайнхаус!», «Удивительный вокал!» – и другие восторженные комментарии поклонников прозвучали в адрес актрисы.

28-летняя Румер Уиллис знаменита не только благодаря своим родителям – Деми Мур и Брюсу Уиллису, девушка прекрасно поет и танцует. Много раз ей удавалось входить в топ исполнителей по версии iTunes, всего лишь исполняя каверы на популярные синглы. Но в этот раз Румер побила рекорды и превзошла ожидания даже самых преданных фанатов.

Уиллис сыграла певицу и автора песен Тори Эш в новом эпизоде сериала «Империя» и исполнила записанную специально для сериала песню «Crazy Crazy 4 U». Теперь количество фанатов Румер возросло в тысячи раз, многие просят ее записать альбом и продолжить работу на сцене. Еще бы, мы тоже требуем.

«Румер пела с самого детства, просто она не нашла музыкальный жанр, в котором хотела бы петь», – говорят инсайдеры.

Напомним, что Румер присоединилась к сериалу «Империя» только в 3-м сезоне. Ее героиня Тори Эш имеет огромный музыкальный талант и страдает от наркозависимости.

С.К., Э.Т.

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