Популярный исполнитель EMIN выступил на благотворительном танцевальном марафоне фонда «Лучшие друзья», прошедшем в Москве.

Послом фонда является певица Глюк’оza.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт EMIN’а, благотворительный марафон проводится уже шестой год подряд для людей с ограниченными возможностями. На этом событии участники программ фонда «Лучшие друзья», послом которого является певица Глюкоза (Наталья Ионова) – ребята с инвалидностью, волонтеры и все гости учатся танцевать на мастер-классах, знакомятся и смотрят выступления звезд эстрады.

Все собранные средства идут на развитие программ Фонда «Лучшие друзья» по включению людей с нарушениями развития в общество.

Звездными участниками этого года также стали Сати Казанова, Юлианна Караулова, Денис Клявер, A'STUDIO и другие.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Апр 23 2017 в 11:00 PDT

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Ф.В, Г.Р.