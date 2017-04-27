32-летний Джереми Микс, прославившийся после того, как сотрудники полиции Стоктон разместили на официальной странице своего отделения в Facebook его фотографию, с радостью сообщил своим фолловерам в соцсети, что вышла его первая обложка – британский журнал Man About Town сфотографировал «самого красивого преступника» и взял у него интервью.

Напомним, что Джереми был приговорен к 27 месяцам тюрьмы за незаконное хранение оружия, а когда вышел на свободу, занялся модельной карьерой. Журналист издания в интервью поговорил с Миксом о том, как внешность помогала ему до приобретенной популярности.

- Всю жизнь слышал в свой адрес: «Ты такой красивый, у тебя самые красивые глаза», – и так сто раз в день. Подобные разговоры не меняли положения вещей вокруг меня. Отец находился в тюрьме, мать была наркоманкой. Мы с братом и сестрами боролись за существование, – рассказал Джереми и признался, что в детстве ему помогали не красивые глаза, а кулаки.

«Я много дрался, когда был ребенком. Красивое лицо не было моим спасением тогда, впрочем, его недостаточно и сейчас», - сказал он.

Интересно, что номер с Миксом на обложке появился на британских прилавках через день после того, как герой журнала был депортирован из Великобритании - сотрудники пограничного контроля аэропорта Хитроу отказались пускать манекенщика на территорию страны и отправили обратно в Америку.

Источник: Spletnik.ru