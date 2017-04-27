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Шоу-Бизнес

Состоялась свадьба рэпера Мота – ФОТО 27.04.2017 17:56

Парни из лейбла Black Star только с виду безбашенные раздолбаи, а на деле очень серьезные и надежные мужчины.

Один из них - артист Мот (он же Матвей Мельников) - окончательно остепенился в минувший уикенд, женившись на Марии, профессиональной красавице и амбассадоре Imedeen.

Расписались молодые люди еще в августе 2016 года, а теперь обвенчались. Отметили событие масштабным праздником в ресторане Villa Rotonda, что в элитном коттеджном поселке «Довиль». Несколько сотен гостей, среди которых «собратья» Мота по Black Star Егор Крид и Кристина Си, Эрнест Рудяк и Екатерина Одинцова, веселились в украшенном цветами декоратором Юлией Шакировой зале. 

Перед гостями невеста появилась в пышном свадебном платье от азербайджанского бренда Humariff, которое затем сменила на наряд попроще — чтобы удобнее было отплясывать на танцполе под песни мужа. За бьюти-образ Марии отвечала команда салона Prive 7.

С.К., Э.Т.

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